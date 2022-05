Skone tras perder contra Nitro: “Yo de verdad pensaba que había ganado”

Ver caer a los MCs españoles en las rondas internacionales de FMS no es una situación muy usual. Por lo general, destacan y son muy contundentes frente a los formatos propios de la competencia. Sin embargo, este último sábado Mnak y Skone no pudieron vencer a sus rivales y tuvieron que regresar a casa con las manos vacías.

Con respecto al último en mención, quien tuvo en frente a Nitro, uno de los mejores de Chile, enfrentó una gran batalla como es común en él por toda la trayectoria que lo respalda; sin embargo, el resultado no lo acompañó y mostró su opinión al respecto.

“Creo que en cómputo global, a nivel de estímulo, a nivel de palabras, en los minutos contestando, de verdad pensaba que había ganado, pero es que ni réplica. También puedo entender que al final creo que he tenido como dos trabadas que eso puede dar una sensación al rival en el cierre. Puedo entender que por sensación, sí, pero no están votando por sensación, lo que me hace pensar que si yo no me hubiera trabado, entonces hubiera ganado, ¿no?”, dijo.

Aunque después precisó que esa es su opinión y que podía estar equivocado ya que recién salía de la batalla. Factor que, en ocasiones, induce a la subjetividad como es normal frente a competencias de esta envergadura.

De los cuatro competidores de la FMS España, solo dos pudieron avanzar a la gran final. El primero de ellos, Chuty, que venció a Basek y, el segundo, Blon, quien le ganó a Nekroos.

Mira aquí la batalla entre Skone vs. Nitro