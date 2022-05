Vijay Kesh: el talento del barrio que se hace un nombre en las competencias internacionales

Vijay Kesh es el AKA que viene sonando en las últimas horas. De nacionalidad peruana y criado en los distintos colectivos de freestyle limeños, asumió el protagonismo al ser el único MC nacional en clasificar a la gran final del primer corte internacional de FMS tras vencer a uno de los mejores competidores en la liga española como lo es Mnak.

El Rímac fue el distrito que lo vio crecer y desde muy pequeño mostró pasión y curiosidad por el freestyle a nivel competitivo. Antes se hacía llamar New Era, mientras usaba aquel sobrenombre recorrió varios escenarios enfrentando a sus cortos años a grandes caras de la disciplina verbal como en su momento lo fue Klibre, con quien sacó adelante un espectáculo en la calle muy memorable.

El talento que tiene es innato, es de los únicos o pocos freestylers peruanos que nació con el ADN rapero, pues su carrera se construye a partir de los 8 años. Dentro de sus cualidades se destaca mucho la personalidad que tiene para asumir un rol predominante sobre tarima, sin necesidad de ser agresivos, sin el afán de poner a prueba asombrosas estructuras multisilábicas o utilizar un doble tempo admirable.

Vijay no es de la nueva escuela y hay que precisar el motivo. Si bien por un tiempo desapareció de la escena, al poco tiempo volvió para conquistar plazas e incluso ser parte de la FMS Perú desde su temporada inaugural el año pasado.

El ex New Era tiene una característica en particular y es competir de igual a igual sin reducir sus capacidades. Venció a Kian, Jaze y a Mnak haciendo grandes espectáculos porque esa es su grandeza, hacer que el público goce con su estilo propio sin generar tanta expectativa.

Al respecto de la batalla con Klibre, quien fue finalista en la Red Bull Perú 2015, Vijay tuvo un destacado enfrentamiento que durante aquellos tiempos generó gran deseo y emoción de seguir viéndolo. Se paró frente a frente y en medio de un círculo de oyentes comenzó a disparar sus mejores rimas que ocasionaron los gritos y aplausos por parte de ellos.

Por si fuera poco, se animó a componer música y dentro de sus temas más oídos está “El muchachito del barrio”, que ha logrado hasta la fecha miles de reproducciones en YouTube.