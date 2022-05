Blon sobre MCs peruanos: “El mejor haciendo freestyle es Jaze, y en batallas Stick y Vijay”

Dentro del freestyle mundial hay varios MCs que se distinguen por distintos aspectos; ya sea por la métrica, estructura, altos punchlines e incluso por el flow que tienen en FMS u otras competencias. La República participó en una rueda de prensa junto a Blon y DJ Verse, donde el primero en mención dio su preferencia por algunos freestylers peruanos que destacan en la liga nacional.

Esto sucedió a cuatro días de la cuarta jornada de FMS España que será realizada en Salamanca, donde Blon deberá medirse ante un imponte Chuty, líder de la tabla de posiciones.

“En cuanto a los freestylers, creo que hay un muy buen nivel en Perú. Creo que el mejor es Jaze, y en cuanto a competidor, a mí los que más me gustan son Stick y Vijay actualmente. Estos dos son los que más disfruto”, respondió tras la pregunta.

Por su parte, Verse dijo que “lo más difícil para un DJ sobre tarima son las réplicas, que son alargadas por parte del jurado que da su veredicto”, y que más allá de estar preparado mediante los beats siempre hay algunos imperfectos que los aficionados no ven, pero se tratan de solucionar durante las competencias.

En estas últimas jornadas se ha visto que competidores de un país viajan a una liga extranjera para medirse en un cruce de exhibición internacional. Sobre este aspecto, Blon respondió que le gustaría algún día ir a la FMS Colombia, porque es un país en el que no ha competido y porque muchos de sus fans lamentaron el no haberlo visot en la God Level All Stars 2vs2.