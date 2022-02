FMS Colombia: ¿Por qué Marithea no estará en la temporada 1?

La FMS Colombia está lista para empezar su primera aventura en la máxima élite del freestyle mundial. Este sábado, en Medellín, los 12 freestylers elegidos estarán listos para brindar el primero de 11 shows durante el 2022, que seguramente darán que hablar. La gran ausente es Marithea, que por diversos motivos no estará durante esta primera temporada. Aquí te contamos las razones por las que la mejor rapera de Colombia, quien tuvo su pico de nivel en el 2021, no podrá ser parte de la liga. Pero, ¿la veremos después? Eso y más en esta nota.

El principal motivo de la ausencia de Marithea en la FMS Colombia es debido a su calendario. Recordemos que el año pasado, tras haberse llevado la nacional de la Red Bull Batalla en su país y también haber sido la gran revelación de la God level luego de su increíble enfrentamiento ante Aczino, la colombiana empezó a ganarse un lugar dentro de la élite del freestyle. Esto no solo genera una inmensa repercusión vía redes sociales y a través de distintitos canales digitales, sino que también los organizadores de eventos empiecen a darle llamadas para contar con ella.

Así, tras haber planificado un 2022 más conveniente para ella debido a los eventos en los que estará presente, Marithea no pudo llegar a un acuerdo con Urban Roosters y se quedó fuera de la primera temporada de FMS Colombia. Así, la liga pierde a una referente total de la escena.

¿Peleará el ascenso a la FMS Colombia?

Marithea, en una entrevista con Yagami Batallas, se pronunció sobre una posible búsqueda de pelear el ascenso a la liga: “Esto no es un ‘hasta nunca’ con FMS Colombia. Para nada. Otra gente dice que haga el ascenso, pero no lo haré. No tengo tiempo para hacerlo, ni las fechas. No tengo ganas de hacer el ascenso. No tengo problemas con Urban Roosters tampoco. Esta decisión no fue por dinero, fue por no poder cuadrar las fechas. Personalmente, no me duele no estar”.