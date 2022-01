Force: “Jaze es fiel a su estilo, a su persona y a sus gustos”

Este sábado 22 de enero tuvo lugar la tercera jornada de la FMS Perú, la cual dejó increíbles batallas y momentos memorables. Uno de ellos fue una de las rimas de Vijay Kesh hacia Jaze, que de hecho fue la última del enfrentamiento. El de Soporte Alterno argumentó a favor de sus campeonatos, a lo que el de Rapstyle contestó “Ganaste, ¿y?... Ganaste, ¿y?.. Luego dice que no, que se fue a divertir. A veces tu diversión es la frustración de un país”. Este patrón fue muy gritado por el público presente y celebrado por los otros freestylers. Esto debido a que hay una ola de críticas detrás de este argumento de batalla hacia Juan Carlos. Force, streamer español y freestyler, opinó al respecto. Aquí te contamos sus declaraciones en su canal de YouTube (ManelAkaForce).

“No me parece algo criticable su forma de encarar las batallas. Me parece totalmente respetable lo que hace Jaze. Cuando el va a internacionales, no es que no salga a ganar. Si él estuvo en FMS Internacional y en God Level es porque quería ganar. Jaze es fiel a su estilo, a su persona y a sus gustos. El quiere enfocar sus batallas en el rapeo, en el estilo musical y en rapear con la mente en blanco”, fue una de las frases del freestyler.

“No hay nada más real que una persona siendo fiel a sus principios. Bnet es campeón de FMS España y Red Bull Internacional siendo fiel a su estilo”, fue la frase con la que sentenció al respecto.

En otras entrevistas, Jaze ha declarado al respecto y ha dicho que en las internacionales se representa a sí mismo y a los que se sientan representados por él, pero que lo da todo por representar al país.

Video completo de la opinión de Force aquí.