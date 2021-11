Red Bull Internacional: Cacha, Jony Beltrán y Chuty elegirán al último cupo para el torneo de plazas

La Red Bull Internacional será este próximo 11 de diciembre en Chile y la organización dio a conocer cómo estarían definidos los últimos cupos para poder participar en el evento. En esta ocasión, se supo que en la tarde de este 30 de noviembre, tendremos a Cacha, Jony Beltrán y a Chuty votando las distintas audiciones para definir el cupo del participante que estará en el torneo de plazas rumbo a la ‘Madre de las batallas’. La transmisión iniciará a las 6.00 p. m y solo uno podrá meterse en el evento clasificatorio.

Por otra parte, estos son los participantes de la competencia: Minos, LBZ, Dracko, Riverdash, Elirick, Lou G, Antariel, Zaki, Yeriko, Rojito, Woody, El Diamond, Índico, Noukier, Mister H, Darax, Imigrante y Ramon Antonio. Estos raperos vienen de distintos países que no pudieron tener su propia Red Bull Nacional. Asimismo, causó extrañeza no ver a raperos como Letra y Chang, quienes son emblemas del freestyle de Venezuela y no enviaron audición para poder participar en este tan importante clasificatorio rumbo a la internacional.

Por otra parte, no olvidemos que Chuty y Jony Beltrán ya tiene una gran experiencia como jueces en distintos eventos, algo que no se le ha visto mucho a Cacha, a quien se le conoce más por su faceta de freestyler.

Red Bull Batalla no brindó más información sobre el Torneo de Plazas, el cual será el 9 de diciembre en la previa de la gran final Internacional, la cual se llevará a cabo en Santiago de Chile.