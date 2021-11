FMS España: Skone regresa para la quinta temporada

Si tenemos que hablar de leyendas del freestyle y raperos con una trayectoria intachable, tenemos que hablar de Skone. El que ha sido bicampeón de su país y campeón mundial alguna vez fue parte de las tres primeras temporadas de la FMS España, donde siempre estuvo en el podio. De hecho, en la última en la que estuvo ocupó el segundo lugar, solo por detrás de Chuty.

Aún no se saben los motivos exactos por los que Skone y Chuty dejaron la FMS España en la temporada pasada, pues lo máximo que supimos es que hubo diferencias entre la organización y los mismos freestylers, lo que generó que no fueran parte de la temporada 4.

Skone es un mc que se adapta a todos los tiempos y circunstancias. Con su punchline, ingenio y puesta en escena, ‘Chemi’ es un rival durísimo que siempre sabe hacia donde encarar la batalla.

En los últimos tiempos, fue campeón de la Red Bull España 2020, subcampeón de la Red Bull Internacional 2020 y campeón de la God Level 4 vs. 4 del 2021 con España. Asimismo, no olvidemos que competirá al lado de Nekroos en la God Level 2 vs. 2 del 2022. Finalmente, a raíz de su anuncio, queda la duda: ¿Vuelve también Chuty a FMS?