God Level Grand Slam 2021: horario, participantes y dónde ver la competencia de freestyle internacional

Uno de los eventos de freestyle más esperados del año, el God Level Grand Slam 2021, por fin se concretará, luego de ser aplazado por las medidas sanitarias, e iniciará este 12 de octubre con su primera jornada, donde participarán las delegaciones de Perú, México, Argentina, Chile, España y Venezuela/Colombia. El equipo peruano estará conformado por Nekroos, Jaaze, Jota y Maricielo, quienes ya se encuentran en tierras mexicanas.

Para fecha inicial de la God Level Grand Slam los cruces serán de la siguiente forma: México vs. Perú, Argentina vs. Chile y España vs. Venezuela/Colombia. Nuestros compatriotas tendrán un duro enfrentamiento contra el equipo local integrado por Aczino, Rapder, Lobo Estepario y Karey.

A continuación te explicamos todo lo que necesitas saber para disfrutar del primer día del evento, donde volveremos a ver a freestylers de la talla de Chuty, Skone, Stuart y Valles-T competir en un torneo internacional.

¿Dónde ver EN VIVO God Level Grand Slam 2021?

El evento será transmitido a través de la cuenta de Youtube de Red Bull Batalla de Los Gallos este martes 12 de octubre. Además, también podrás verlo desde su página de Facebook.

¿A qué hora empieza God Level Grand Slam 2021?

Si no te quieres perder nada del evento, te mostramos a continuación la fecha de inicio, según tu país de residencia:

Perú: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Florida): 6.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (miércoles 13 de octubre)

¿Cuáles son los equipos que competirán en la God Level 2021?

Los equipos se conformaron por la nacionalidad de los participantes a excepción de la delegación Tricolor, que tendrá a exponentes de Colombia y Venezuela.

España: Chuty, Skone, Sara Socas y Gazir

Chile: Kaiser, Nitro, Teorema y KMC

Argentina: Mecha, Stuart, Klan y Saga

Perú: Jaze, Jota, Nekroos y Maricielo

México: Aczino, Rapder, Lobo Estepario y Karey

Tricolor (Venezuela y Colombia): Vallest-T, Lancer Lirical, Letra y Marithea

¿Cuáles son las fechas de la God Level 2021?

El evento internacional se disputará en cinco fechas y en distintas sedes. La primera arrancará el 12 de octubre y la última el 24 del mismo mes.