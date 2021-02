FMS Argentina: tabla de posiciones tras las batallas recuperativas

FMS Argentina tuvo, este jueves 18 de febrero, su jornada de batallas recuperativas. MKS vs. Dtoke, Papo vs. Nacho y Cacha vs. Sub fueron los duelos pendientes de las jornadas 4 y 5. Las resultados de las tres batallas cambiaron la tabla de posiciones tras la fecha 6.

La primera batalla fue la que tuvieron MKS y Dtoke. El duelo no fue el más emocionante de todos, pero como de costumbre, dejó rimas profundas por parte de ambos competidores. MKS superó al ‘Dto’ y lo igualó en la tabla de posiciones.

En segundo término, tuvimos el plato fuerte por el título. Papo se enfrentó a Nacho y el inicio del enfrentamiento fue frenético. Punchlines contundentes, técnicas y métricas nos dejaron ambos. Lamentablemente la intensidad del duelo bajó; aún así, fue una batalla más que interesante. Papo venció de manera directa a Nacho y escaló a lo más alto de la tabla.

Finalmente, tuvimos un duelo fundamental por el descenso. Cacha se enfrentó al mendocino Sub en, quizá, el rendimiento más parejo del día. Mucha constancia en Cacha como de costumbre, pero no le alcanzó para llevarse los tres puntos. En la réplica, el de Lobería terminó imponiéndose a Sub de manera unánime y sumó 2 puntos para dejar como único colero al de Mendoza.

En su jornada 6, realizada el domingo 14 de febrero, los freestylers albicelestes de FMS Argentina dejaron la piel en el escenario. La tabla se apretó muchísimo tras algunos resultados sorpresivos. Ahora, las cosas se enderezaron y no hay más batallas pendientes.

FMS Argentina 2020 - Tabla de posiciones

1. Papo: 14 puntos

2. Stuart: 13 puntos

3. Mecha: 11 puntos

4. Klan: 10 puntos

5. Nacho: 10 puntos

6. MKS: 10 puntos

7. Cacha: 8 puntos

8. Dtoke: 7 puntos

9. Wolf: 6 puntos

10. Sub: 4 puntos

