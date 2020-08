Las fechas para la jornada 2 en FMS España y Chile.

View this post on Instagram

8 días.. ⌛ . El sábado 29 de agosto comenzamos nuestra tercera temporada en el país y sólo quedan 8 días. 💥 . Muy pronto anunciaremos los cruces de la primera jornada, ¿Qué batallas te gustaría ver? 🤔 . 📸 @emeproducciones.arg . @urbanroosters . #FMSArgentina #UrbanRoosters