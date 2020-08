Mecha vs Klan es la tercera batalla de FMS Argentina 2020

La tercera temporada de FMS Argentina está próxima a empezar. Este sábado 29 de agosto se llevará acabo la fecha 1 del certamen producido por Urban Roosters y ya se confirmaron tres de las cinco batallas para el ansiado debut.

Mecha, recientemente ascendido a la Freestyle Master Series albiceleste, se enfrentará a Klan, en un duelo que rememora una gran exhibición del 2019, precisamente en una de las tarimas de este certamen. Bajo el mismo formato, Mecha tuvo la oportunidad de salir al escenario en una batalla ‘amistosa’ ante su próximo rival.

El duelo fue para Mecha y si bien no sumó ningún punto, le sirvió al joven MC para mostrarse a lo grande y demostrar el nivel, no solo suyo, si no del ascenso argentino, posiblemente de los más peleados del mundo. En este enfrentamiento, Mecha dejó frases para el recuerdo como: “FMS 2020, ya saben lo que les espera”, que, dicho así, puede no impactar; sin embargo, tras dejar un minuto libre pletórico cerró con broche minuto el patrón como corresponde.

Para muchos aficionados, Klan es el gran perjudicado de FMS Argentina para esta temporada, pues su combustible esencial, el público, estará ausente, al menos las jornadas iniciales. Un tema a preocupar de cara al descenso, considerando que en la campaña 2019 para el experimentado MC de El Quinto Escalón sufrió muchos contratiempos y se salvó del descenso casi al final.

Por otra parte, los otros dos choques confirmados son los de MKS vs Cacha y Stuart vs Nacho. En el primer caso, ambos freestylers se enfrentarán por tercera campaña consecutiva con un saldo de una victoria por lado. En la temporada 2018, MKS superó a Cacha sin réplica, mientras que en el 2019 la victoria fue para Cacha tras una réplica de por medio.

Respecto a la otra batalla, hay varios puntos a considerar. La temporada 2019 de Stuart fue excelente y demostró que ya está entre los mejores del mundo. Nacho, por su parte, deberá seguir insistiendo en su estilo con mucha constancia y agresividad para tentar un puesto en FMS Internacional, uno de sus objetivos.