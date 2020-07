Red Bull Batalla de los Gallos Argentina: Los clasificados a la Final Nacional 2020

16 gallos han sido confirmados para la Final Nacional de Red Bull en Argentina. Son varias (gratas) sorpresas en la lista final, donde predominan MC’s con actividad reciente en la escena grande del país albiceleste. Una lista final muy bien compensada que promete ser la mejor nacional en la historia de Red Bull Argentina.

Pero no todo es color de rosa para muchos seguidores del freestyle. Sony, Frescolate, Shecka, entre otros no pudieron entrar, pese a que el público los veía como fijos en la nómina final. No obstante, está claro que hay un nivel extraordinario para el epicentro del ‘free’ que será el día 21 de noviembre de este 2020.

Lista oficial de Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2020

• ACRU

• PAPO

• CACHA

• ZAINA

• STUART

• DANI

• SUB

• MKS

• WOLF

• MECHA

• KLAN

• ROMA

• TATA

• NACHO

• BRASITA

• TIAGO

Entre las bajas más significativas de los postulados, además de Sony (campeón nacional de 2005), están Danyelus, Tuqu y el marplatense Crow. Asimismo, Trueno (actual campeón nacional) confirmó que no asistirá al magno evento de este 2020, por lo que la cuarta clasificada (Roma) del año pasado obtuvo el cupo disponible.

Cabe resaltar que en los demás países aún no se conocen los clasificados a la Final Nacional de Red Bull. Se espera que en las próximas semanas hayan novedades desde España, Chile, México, Perú, entre otros países que suelen ser parte de los eventos de freestyle por excelencia en el mundo.