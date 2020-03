Exclusivo cypher de freestyle en FMS Internacional

View this post on Instagram

@rctfkroniq se fue en octavos de final en la #GranFinal, pero demostró un nivelazo frente a @blon_doblefilo . ¿Cómo ves a RC para la próxima temporada de @fmsmexico? . 📸:@carlosvelafoto 🎶: @azerbeats - El Jeque 🎛: @djverse @alcazonepmc . #UrbanRoosters #FMSInternacional #RC #FMSMexico #Mexico #Peru