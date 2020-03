Aczino se retira de las batallas de freestyle tras la FMS Internacional

Hoy, Aczino tiene una gran chance. El MC mexicano disputará la Gran Final de FMS Internacional y no será una copa más. Mauricio Hernández abandonará el circuito de las batallas de freestyle tras este magno evento producido por Urban Roosters.

Su agenda ya no es la de ante. Aczino dejó de ser solo un freestyler, ahora es un artista reconocido internacionalmente. Su fama lo ha llevado a lugar en los que -tal vez- jamás pensó estar. TV Azteca realizó su documental “La palabra de mi vida”; además, AXN Latinoamérica recurrió a sus ‘barras’ para realizar un tráiler sobre la próxima temporada de la serie americana Criminal Minds.

“Te despiertas a diario encerrado en un mismo círculo. Está la presión de querer ganar siempre, de agradar a los jueces y al público. Quiero alejarme de eso”, expresó Aczino al Diario El Comercio (EC). Sus proyectos que van -claramente- más allá de las batallas de gallos, lo comprometen en seguir atado a un formato que está en alza. El freestyle ha dejado de ser lo que era y ahora está inmerso en el negocio del entretenimiento.

Pero no es solo su cargado calendario lo que lo llevó a tomar esa decisión. “No me gusta la forma cómo se califica ni que nos pidan competir con cualquier persona. Los raperos que han llegado hasta estas instancias merecen exclusividad”, confesó a EC. Más de un rapero ha manifestado su fastidio por lo que se está viviendo en la escena actual. El fanatismo extremo conlleva al ‘hate’, a la imperiosa necesidad que tienen algunos de considerarse jueces o expertos en la materia, algo que desgasta no solo a los MC’s, si no también al ambiente.

Claro que todo tiene pros y contras. El mundo del freestyle, ahora, es un espacio profesional, donde un buen MC puede vivir de su rap. “No había la cantidad de competencias que hay ahora. Antes viajábamos con nuestros propios medios, pero ahora hay marcas que ofrecen contratos y nos respaldan”, cuenta a EC Mauricio Hernández.

“Uno siempre debe tener confianza y sueños en su vida, pero no podría decir si vi tangible todo esto. Ahora solo pienso en llegar más lejos. Se me salen las lágrimas al ver que nos reciben en varios países como si fuéramos familia. Ese es el mayor trofeo que puedo tener”, agregó el histórico freestyler azteca. En unas horas, Aczino tendrá la gran chance de retirarse por todo lo alto de las batallas, nada más y nada menos que con un posible trofeo de FMS Internacional.