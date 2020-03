FMS Internacional 2020: Los 16 MC’s clasificados para la Gran Final en Lima

View this post on Instagram

El tricampeón presente . El tres veces campeón de @fmsesp comenzaba el año con lo que más se le acostumbra hacer: ganar. Victoria tras victoria, fecha tras fecha, @chutyvk no hacía más que dar cátedra de un formato para el cual pareciese haber nacido. . El primer campeón de la historia de la Freestyle Master Series tendría que validar su poderío en la liga española esta vez fuera de casa frente al segundo lugar chileno, Acertijo. El lugar elegido sería Buenos Aires, en donde en una disputada final logró superar al chileno para asegurar un cupo en la gran final de este 7 de marzo en la capital peruana. . Finalmente, tras lograr su tercer campeonato consecutivo en FMS España, Chuty tendrá que llegar a Lima para poder demostrar su poderío en el formato. . ¿Logrará el madrileño quedarse con el título del primer campeón internacional de FMS? . 🎟️ Si todavía no tenés tus entradas, puedes adquirirlas en fmstickets.com (LINK EN BIO) o en el perfil de @fms.peru . #Chuty #FMSInternacional #LaGranFinal #UrbanRoosters #España #Perú #FMSEspaña