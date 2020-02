FMS Internacional: Las despedidas tras la gran final en Lima

View this post on Instagram

La familia de Urban Roosters quiere agradecer a nuestro hermano Mateo @trueno, el actual campeón de @fmsarg, por su tremenda participación y compromiso en la liga argentina. A lo largo de estos dos últimos años y a muy corta edad, el oriundo del barrio La Boca, generó momentos que seguro quedarán guardados en la memoria de toda la comunidad del Freestyle. Al mismo tiempo le queremos desear lo mejor en sus futuros proyectos. ¡Hasta pronto Trueno! ⚡ . *Con el retiro de Trueno, el competidor que finalmente disputará el Play-off argentino será Sub @sub.triforifai este 16 de febrero a continuación de la Copa FRF