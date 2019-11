McKlopedia: “No me quieren dentro del freestyle” [VIDEO]

“Honestamente siento que no me quieren dentro de la movida, ni en Venezuela ni en México. Me pregunto qué clase de persona tuve que haber sido en el pasado, porque me doy cuenta que no tuvo sentido nada de esto”, expresó Mcklopedia en su cuenta de Instagram.

El legendario rapero e improvisador oriundo de Venezuela disputó, durante este año, la FMS México y recientemente se ha confirmado su descenso para la próxima temporada. Lo que aún es una incógnita es si el artista participará en el certamen que busca el ascenso cada año a la liga profesional de freestyle en el país azteca.

“Musicalmente hablando también es raro. Trabajaré un año o dos más en la música y si no veo los resultados, no sé qué haré. Quiero hacer algo significativo, no estoy en ninguna parte, no estoy bien ni como artista ni como improvisador”, completó el venezolano, a quien se le veía muy acongojado en su video.

Ramsés Meneses –nombre original del artista- manifestó también que hubiese sido lo mejor dedicarse al reggaetón, pues así, al menos, hubiese sido millonario. “Escoger el camino más jodido pareciera no ser lo mejor, porque no consigues nada. Creo que este mundo es para las personas malas, calculadoras y con agendas ocultas, no para gente frotan como yo. No sé qué pasará en el futuro, no me siento cercano a nada”, sentenció.

Meneses participó cinco años seguidos en la Red Bull Batalla de los Gallos de Venezuela, aunque en el 2008 tuvo un lugar en España, volviéndose así el único rapero extranjero en la historia en participar en otro país que no fuese el suyo. En el país europeo logró llegar hasta los octavos de final, fase en la que cayó derrotado contra Skone.