Carolina Herrera: “No hay nada que envejezca más que vestirse de joven”

La diseñadora de modas Carolina Herrera es una de las mujeres más influyentes en la industria de la moda de Latinoamérica y del mundo. Y es que la venezolana se caracteriza por ofrecer un estilo bastante sofisticado, moderno, elegante y femenino.

Sin embargo, Herrera también resalta por sus polémicas declaraciones sobre el mundo de la moda. Hace solo algunos meses, publicó un libro, en donde narró un poco su experiencia con la moda.

En su presentación “Carolina Herrera, 35 years of fashion” (‘Carolina Herrera, 35 años de moda’) resaltó lo que ella piensa acerca de las mujeres y la moda. Una de sus frases más controversiales fue:

“No hay nada que envejezca más que vestirse de joven”

La venezolana también resaltó la manera de vestir de muchas damas en estos tiempos:

"Si quieres disfrazarte, vete al circo. Lo feo es lo que se usa, creo que muchas mujeres abren su armario y se preguntan: '¿Qué es lo más feo que tengo para ponerme?'".

Carolina Herrera indicó que ella es una mujer que no suele seguir las tendencias en la industria o a las celebridades, ya que esto hace que las personas parezcan uniformadas, sin nada de esencia:

"No sigo las tendencias, no me interesan, parecen uniformes. No me gusta ver a todo el mundo igual con el mismo bolso, zapatos o pantalón", declaró.

La diseñadora mencionó que lo más importante y lo que hace hermosas a las mujeres es la sofisticación en las prendas y su seguridad:

"Con un bonito vestido se llega más a la gente”, finaliza.

¿Y tú qué opinas wapa? ¿Crees que las declaraciones de Carolina Herrera son demasiado duras?