Luce un vestido floreado al estilo de Gigi Hadid

Si bien el verano ya acabó, aún se siente un calor y Gigi Hadid nos muestra cómo sacarles provecho a los últimos rayos del sol con este vibrante outfit. La modelo se dejó ver por la ciudad de Nueva York con un vestido camisero largo con estampados de flores.

Pero este look no solo se trata del vestido. Gigi Hadid mezcló su vestido con su modelo favorito de zapatos, unos mules marrones y definió su cintura con una correa de piel de serpiente en la misma tonalidad de colores que el estampado de su traje y, finalizó su look con unos lentes que también llevaba su hermana menor.

Para completar el outfit llevó una bolsa de mano mini, en azul bebé, que sobresalía por salirse de la paleta de colores de todo su atuendo, pero ciertamente, resaltada muy bien.

La combinación de telas ligeras y estampados coloridos como las flores o rayas, fueron los protagonistas de este verano. No es que sea algo nuevo, pero estas mezclas de siluetas y complementos siempre tienen algo nuevo que mostrar.

Así que, ya sabes, aprovecha las últimas semanas de calor para usar este tipo de outfit, ya sea para ir a estudiar o trabajar.