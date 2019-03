3 estilos de delineado en tendencia que verás por todas partes esta temporada

El maquillaje siempre se reinventa y cada cierto tiempo aparecen nuevas técnicas de aplicación de los productos convencionales, pero de manera cool y moderna. Esta vez fue la oportunidad del delineado, que a raíz de las nuevas tendencias futuristas/minimalistas ha derivado tres estilos nuevos de cómo llevarlo. Así que prepárate porque estos son los estilos que verás por todas partes esta temporada.

1. Floating eyeliner:

Si bien Chanel lo incorporó en sus desfiles en el 2018, este año, la actriz británica Lucy Boynton catapultó el ‘floating eyeliner’ (delineado flotante) al estrellato. Desde entonces, este estilo de delineado doble es el que reina en cuanto a tendencias de maquillaje. Aquí vemos como la maquilladora profesional, Violette Fr lo incorporó en un look cotidiano.

2. Deep Look:

Como lo dice su nombre, este es un estilo de delineado más intenso que pone toda la atención en la mirada. Para recrear el Deep look, una especie ‘cat eye’ alargado, se necesitan dos delineadores: uno lápiz y el otro en plumón. Se trata de un delineado delicado y de alto impacto.

3. Feathery:

Se trata de la combinación de un delineado (el estilo que más te guste), acompañado de pestañas tupidas, con mucho volumen y efecto XL. Las cejas también forman gran parte de este look, ya que tienen que estar peinadas de manera “desordenadas” para darle ese efecto tupido y de ‘plumas’.

Ya lo sabes, no dudes en probar estos nuevos estilos de maquillaje y cómo nos lo demostró Violette Fr, sólo porque estos delineados se vean extravagantes y llamativos, no significa que no se puedan usar en looks ¡para tu día a día!