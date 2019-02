Estos jeans tienen un truco para resaltar tu figura ¡Conoce cuál es!

Si bien es verano y queremos estar lo más frescas posibles, los jeans son prendas ante las cuales siempre vamos a sucumbir, porque se puede armar outfits de todo tipo.

Por ello, a la hora de comprarlos, debemos esperar sentirnos cómodas, no apretadas y seguras de nosotras mismas. Un gran ejemplo de ello son los jeans de tiro alto, los cuales desde su retorno en el mundo de la moda, se han convertido en un "must have" en tu armario -a pesar del amenazante retorno de los pantalones de tiro bajo propios del 2000.

Estos jeans no tienen cierre, sino botones que logran ajustar a la perfección la cintura, dándole un toque chic. Si lo combinas con prendas básicas, que no le quiten protagonismo a los detalles del pantalón, como un blazer, una casaca sin cerrar o una blusa off shoulder, puedes encontrarte ante un nuevo look para ir a la oficina o una reunión.

Después de todo, las faldas jean con botones de arriba hacia abajo, llevan la tendencia de los vaqueros con los botones a la vista.

Estos jeans tienen muchas ventajas, ya que no solo estilizarán tu silueta, sino que marcarán tu cintura y darán la sensación de que tus piernas son infinitas. Además son muy fáciles de combinar con otras prendas y al ser atemporales pueden permanecer años en tu closet sin pasar de moda.

Jeans con tiro alto con blusa

También sus variaciones como short con botones delante.