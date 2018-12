5 cosas que no deberías hacer al lucir pantalones blancos

Ya no queda mucho para la llegada de la Navidad y todas queremos lucir hermosas. Y si tienes un pantalón blanco con el que deseas esperar la Nochebuena, no te equivocas, esta prenda te ayudará a resaltar tu figura, además de verte a la moda.

Aquí te dejamos algunos 5 tips de moda que te pueden servir para armar tus outfits con un pantalón blanco:

1. Que no te queden demasiado ajustados

Recuerda que si está muy apretado, no solo te hará daño a la circulación, sino que destacará solo una sola zona de tu cuerpo, cuando lo que deseamos es que estés cómoda y que favorezca tu figura.

2. No uses telas transparente

Recuerda antes de comprarlo probártelo para ver si la tela es lo suficientemente gruesa para que no se trasluzca tu ropa interior.

3. No los laves tan seguido

Si bien el blanco es un color que se ensucia rápido, trata de no meterlo muy seguido a la lavadora para que la tela no se desgaste o se percuda.

4. Dile NO a la ropa interior colorida

Una regla importante, es no usar ropa interior de colores fuertes o con estampados al usar un pantalón blanco, ya que de lejos siempre se va a notar y no se verá muy bien.

5. ¡Cuidado con el periodo!

Es más que sabido que no es lo mismo un “pequeño accidente” durante la menstruación con un pantalón negro que con uno blanco. ¡No podrás ocultarlo! Y es que, no es que no puedas usarlo, pero es mejor que tomes tus precauciones y llevar una blusa, suéter o camisa que te cubra la parte de atrás.

Así que, ya sabes, toma en cuenta estos tips para que puedas lucir esta prenda y sacarle todo el provecho para resaltar tu figura.