Jennifer López anunció que lanzaría el producto que tanto le han pedido

Jennifer López es una de las celebridades que ha logrado mantenerse vigente y relevante a lo largo de los años. Desde sus inicios como actriz en películas como "Selena" (la historia de la fallecida cantante de ascendencia mexicana) ya como cantante con grandes éxitos, es válido decir que ‘JLo’ no deja de maravillarnos. Pero sin duda, algo que no deja de sorprendernos es la impecable condición del estado de su piel.

La intérprete de origen puertorriqueño tiene 49 años, hecho que no le impide lucir un cutis saludable, radiante y sobre todo lleno de vida, pero, ¿cuál es su secreto? Bueno, al parecer, estaríamos bastante cerca de conocerlo, ya que López anunció que lanzaría su propia línea de productos para el cuidado de la piel.

“Voy a lanzar una línea para el cuidado de la piel. He estado trabajando en eso por un largo tiempo porque no quiero que lo que voy a tener sea cualquier cosa. Va a ser algo que realmente funciona. Con eso es algo con lo que puedes contar cuando mi nombre está de por medio”, reveló Jennifer López en un evento en Nueva York.

A pesar de que la artista no dio más detalles sobre su próxima colección, se presume que ésta saldrá a la venta a mediados o finales del próximo año. “Quiero que sea algo que reúna todas las cosas que he aprendido y también todos los secretos que tengo”, contó. “[Mis secretos] no tienen nada que ver con usar agujas”, concluyó la estrella de Hollywood. ¡No podemos esperar a tener estos productos en nuestras manos y ver sus resultados!