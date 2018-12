¿Cómo elegir el labial ideal para resaltar cualquier estilo?

El labial es uno de los cosméticos que no pueden faltar en el neceser de una mujer, explican los expertos. Este te puede salvar de cientos de situaciones, ya que, se encarga de resaltar cualquier maquillaje o outfit que hayas decidido usar.

Según algunos especialistas en maquillaje, el labial es el encargado de darle el punto de atracción del look que realizas. Aquí te compartimos algunos de los factores que resaltan al momento de aplicarte este producto de belleza.

Lo primero que debes saber es que los tonos en rojo, nude y sus variantes, seguirán en tendencia los próximos meses. Mientras que los colores coral, salmón, carmín y durazno se mantendrán de moda para un maquillaje de noche.

¿Cómo saber cuál elegir?

A las mujeres blancas y de subtono rosado, les queda mejor los tonos fucsias, violetas, rojas, rosados o magentas, aseguran los eseocialistas.

En cambio, a las chicas de tez media, oscura o trigueña, en ellas, se lucen mejor los colores corales, mandarina, cobre o naranja. Al menos así los señala los expertos en maquillaje.

¿Qué tipo de labial, mate o brilloso?

Al momento de escoger el labial, solemos complicarnos al elegir cuál de sus presentaciones es la mejor, ya que, los cosméticos brillantes se han usado durante mucho tiempo, sin embargo, los mate se han vuelto tendencia en los últimos años.

Otro de los factores a tener en cuenta es el tamaño y forma de los labios, pues si estos son muy finos, se debe camuflar con el corrector la línea real del labio para que estos se vean más voluminosos.

Pero si son gruesos, los expertos recomiendan que el trazo del delineador sea por dentro, es decir sobre la línea de los labios.

Recuerda que tú eres quién impone su propio estilo, pues las tendencias son una referencia que puedes o no aplicar en tu día a día. No importa el labial que uses, lo importante es la actitud con la que lo luces. ¡Arriésgate a compartir tu propio estilo!