Esta es la prenda que se ha convertido en la mejor aliada de las famosas

Primero fue la diseñadora Coco Chanel al usar pantalones en una época cuando las mujeres no eran permitidas usar esta prenda y luego fue el re-diseño del modista de alta costura, Yves Saint Laurent quien adaptó el clásico traje (o terno) masculino para que sea utilizado por las mujeres.

Al usarlo, no solo se transmite seguridad y más empoderamiento, el hecho que las mujeres puedan usar este atuendo desafía las normas de género y gracias a sus distintas variaciones en tamaños, telas y colores se ha convertido en una pieza clásica y ahora, en el nuevo aliado de las celebridades al momento de vestir.

Una de las más recientes demostraciones de esta pieza fue la de Lady Gaga y su regreso a las alfombras rojas. La intérprete de ‘Born this way’ llevó un traje oversized de Marc Jacobs al evento de 'Elle Women in Film Awards' (premios a las mujeres en películas). Gaga no solo transmitió poder, también reveló que de todos los vestidos que se probó, este era con el que se sentía más como ella y no como un “objeto de entretenimiento”.

Así mismo, la Jennifer López dejó de lado los largos vestidos y los escotes y optó por algo diferente para esta ocasión. 'JLo' usó un traje de brillantes para su presentación en los premios American Music Awards que la convirtieron en el centro de atención.

Otras celebridades que escogieron vistieron trajes en eventos importantes fueron la actriz-cantante Janelle Monae quien usó un traje con detalles de flores bordadas en la alfombra roja de los Grammys. Por su parte, la supermodelo modelo Cara Delevingne lució moderna y elegante usando un terno entallado para la boda de la princesa Eugenia de York y Jack Brookman. De esta manera, la lista de celebridades que visten un traje sigue creciendo no solo por el significado de tiene, pero además por las maravillas que hace por resaltar la silueta del cuerpo.

Tu también puedes atreverte a usar una variación de traje en el estilo que más te guste tanto para eventos especiales, o para variar un poco el ‘look’ de oficina. Lo importante es que te sientas tú misma y lo lleves con actitud y seguridad.