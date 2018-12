Prendas que no debería usar una mujer de 40, según Carolina Herrera

Nuevamente Carolina Herrera habló sobre moda, de lo que le sienta bien o no a una mujer en cada una de sus facetas y es que con los años que tiene en la industria es toda una autoridad en el tema. Y aunque no estés de acuerdo con todo lo que dice, vale la pena escuchar uno que otro consejo que compartió en una entrevista, pero que estaban más dirigidas a mujeres de más de 40 años.

“Una mujer debe envejecer amablemente, y no tratar de tener una edad que no tenga, o se verá ridícula. Veo muchas mujeres en la calle y, desde atrás, se ven muy bien con su pelo largo y sus faldas pequeñas. Pero cuando se dan la vuelta, aargh, ¡son viejas!”, aseguró Herrera.

“Cuando llegues a cierta edad, debes tener cuidado con lo que te queda bien. Debes desarrollar tu propio sentido del estilo. Es difícil de definir y es muy personal. No se trata solo de la ropa que usas, sino de cómo te la pones. Refleja tus gustos, la forma en que vives, la forma en que tienes tu casa, el arte que te gusta. Es un poco de todo”, manifestó a la revista Vanity Fair.

Para Carolina Herrera cuando se envejece no se puede seguir usando las cosas que usabas cuando eras niña. “La moda es algo mágico, está cambiando todo el tiempo, por lo usted también debe cambiar”.

Indicó que lo mejor que una mujer puede comprar para sí misma es un espejo de cuerpo entero. Es muy importante porque puedes ver lo que falta o lo que debes agregar a tu look.

Según Herrera una de las mejores inversiones, es comprar una blusa blanca clásica. “Siempre las he amado. Las uso casualmente y las uso como parte de un traje de noche. Son mi manta de seguridad”, expresó.

Considera que las mujeres de más de 40, ya no tienen porqué usar minifaldas, porque son para niñas. “En cuanto a los bikinis, los dejé atrás cuando tenía más de 40 o principios de los 50. Y no uso jeans. No tengo la edad adecuada para ellos. Los jeans son para los jóvenes, también. Pasa a algo nuevo”, comentó la diseñadora.

“El negro es aburrido. A medida que las mujeres envejecen, juegan seguras vistiendo de negro. Pero durante el día, el negro es muy agotador. Se vuelve como un uniforme. Todo el mundo está vestido de negro y es aburrido. No me importa el negro por la noche, un pequeño y elegante vestido negro es fantástico, pero durante el día me gusta ponerme algo de color. Es mucho más halagador”.

Cabe mencionar que este es el pensar de Carolina Herrera. Si deseas ponerte cada una de estas prendas ¡hazlo! Pero recuerda que la pieza más importante es la actitud.