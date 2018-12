¿Sabías que usar labial rojo podría alegrar tu día y el de los demás?

El labial rojo es uno de los artículos de maquillaje más icónicos de todos los tiempos por numerosas razones. Para el maquillador Giann Franco Auditore “es símbolo de libertad, sensualidad y clase” mientras que para otros es glamour y poder, pero, ¿sabías que usar este producto también podría alegrar tu día y el de los demás? Aquí te lo contamos.

“El rojo de labios es el producto de maquillaje que más cambia un rostro, porque tiene un poder de transformación único", dijo Olivier Echaudemaison, Director Creativo de una conocida marca de cosméticos, mientras que el maquillador profesional José Luis García Berjamo dijo que, cuando hablamos de labial rojo, "no hay más que hacer la prueba y aplicarlo sin nada de maquillaje para ver cómo, con ese único elemento, nuestro aspecto cambia.”

No existe duda alguna que el ‘look’ de labios rojos evoca belleza y sensualidad, pero, ¿cómo podrían alegrar nuestro día e incluso el de los demás? La respuesta sería que, “al ser un color intenso que evoca pasión y energía. Sin duda, es una apuesta segura para subir el ánimo", reconoce el maquillador Aitor Cuní. "Para mí, el color rojo me recuerda a los años 50, década de glamour y elegancia. Por lo que veo a las mujeres de rojo más atrevidas y seguras. Es un color muy llamativo y en un día de lluvia nos puede cambiar el estado de ánimo", apunta la maquilladora Olga Pastukhova. Pero eso no es todo.

Ahora bien, hay que tener muy en cuenta el rojo que nos sentará mejor ya que, como la mayoría del maquillaje, todo depende del tono de nuestra piel. Para chicas con la piel cálida es mejor un rojo con sub-tonos naranjas, las que tienen piel más clara, uno con sub-tonos azules será ideal mientras que las pieles neutras pueden usar cualquiera. Así puedes seguir “la línea de su tonalidad y, aunque sea un color potente y vivo, no se sale de la paleta natural que mejor te sienta”, recomendó el maquillador profesional Eliecer Prince.

A pesar de la belleza del labial rojo, todavía no existen muchas mujeres que se atrevan a usarlo. "Como maquillador, creo que llevar el rojo adecuado puede favorecerte en muchos sentidos", asegura Erick Terán. Entre sus beneficios están que ilumina tu piel en cuestión de segundos, hace que tus dientes se vean más blancos y que tus labios parezcan más grandes si los perfilas con un tono rosa luminoso."

Por eso, si no sueles maquillarte mucho, pero quieres intentar usar un labial rojo para cambiar de ‘look’, puedes probarlo para usarlo en salir a eventos sociales o en la mañana para ir al trabajo o completar tus actividades del día ¡y también de noche!

"El rojo es necesario y atemporal, sensual y .. La mujer merece ser amada y deseada también", dice David Bello, maquillador oficial de Chanel, que asegura que el truco infalible para lucir unos labios rojos perfectos es: "el tiempo y la precisión. La luz y el espacio. Actitud frente al espejo".

Ya lo sabes, si no sueles usar labial rojo con frecuencia, estos expertos te han dado numerosas razones para que lo incorpores en tu día y veas los efectos positivos que este ‘look’ tiene. Y si ya es tu producto favorito, ahora tienes más motivos para no dejar de usarlo. La mejor parte es que puedes escoger la fórmula que más te guste, una mate o en barra, ¡tú eliges!