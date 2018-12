El secreto de Gigi Hadid para mantener su cabello radiante sin cortárselo

Todos sabemos que gran parte de la vida de las modelos se pasa en las pasarelas, así como en los múltiples sillones de belleza, en los cuales pasan miles de horas siendo maquilladas o peinadas. Ser modelo, también implica cambiar radicalmente de ‘look’ si así lo requiere la ocasión, pero en el caso de la supermodelo Gigi Hadid, ella siempre debe conservar el mismo estilo de cabello largo. ¿Pero, qué hace para mantenerlo sano sin cortarlo?

La mayor de los hermanos Hadid parece tener en su kit de belleza un ingrediente natural que al parecer muchas modelos parecen confiar a fe ciega: el aceite de coco. Pero Gigi lo utiliza de una manera muy particular a los demás para aprovechar al máximo todos los nutrientes de este producto. La clave, según aseguró, es mantenerlo en tu melena por el mayor tiempo posible.

“No se me permite hacerle nada a mi cabello. Mi objetivo es mantenerlo sano. Cuando tengo tiempo libre, le pongo el aceite de coco, lo recojo en un moño y no lo lavo”, reveló la supermodelo californiana. Hasta aquí su proceso parece común, pero las 72 horas que lo deja actuar no lo es.

“Puedes ducharte, obviamente, pero recógelo en un moño durante tres días”, confesó Gigi, quien recomienda que, para seguir este procedimiento, se requiere de bastante tiempo, por lo que asegura que reservarlo para un fin de semana tranquilo cuando descanses en tu casa es lo ideal.

Al pasar los tres días, Gigi Hadid recomienda usar champú antes que el agua para asegurarnos que el producto se deshaga por completo de cualquier residuo del aceite de coco. “Aplica champú primero, luego enjuaga y después usa champú de nuevo, porque si comienzas con agua entonces el champú no penetrará y tu pelo seguirá grasiento”, finalizó.

Ya lo sabes, esta es la manera como la supermodelo Gigi Hadid mantiene su melena rubia larga sana y radiante sin tener que recurrir a los cortes de cabello. Recuerda que, antes de usar un nuevo producto, asegúrate de probarlo en un área pequeña de tu cuerpo para verificar que no haya inconvenientes y disfrutes al máximo de la experiencia.