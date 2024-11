Beyoncé se convierte en la artista más nominada en la historia del Grammy

“Bienvenidos al país de Beyoncé. En lo que respecta a las nominaciones a los Premios Grammy 2025, ‘Cowboy Carter’ domina la nación. Ella lidera las nominaciones con 11, llevando su total a 99 en toda su carrera, lo que la convierte en la artista más nominada en la historia de los Grammy”, describe Los Ángeles a la protagonista de la esperada lista de candidatos a los mayores premios de la música

Beyoncé Knowles y su álbum Cowboy Carter está en todas las categorías principales: mejor canción, grabación y álbum del año, además, por primera vez, ha sido elegida también en la categoría de country y americana.

Así Beyoncé Giselle Knowles-Carter, ​ conocida simplemente como Beyoncé, se ha convertido en la artista más nominada en la historia.

Si la famosa artista de 34 años gana el álbum del año, se convertirá en la primera mujer negra en lograrlo en el siglo XXI. Lauryn Hill fue la última en ganar en 1999 por The Miseducation of Lauryn Hill, uniéndose a Natalie Cole y Whitney Houston como las únicas mujeres negras que han conquistado el premio principal de los Grammy.

Otra de las sorpresas ha sido la nominación de los Beatles gracias a la canción Now and Then, en la que Paul McCartney y Ringo Starr recuperaron una antigua grabación de voz de John Lennon, a la que se había añadido después la guitarra de George Harrison. El grupo desapareció hace casi 54 años, pero gracias a esta nuevo tema, polémica por la posible utilización de inteligencia artificial, han logrado su 24ª nominación.

Tony y Mimy Succar y su álbum '!Alma, corazón y salsa!'. Foto: Instagram

Perú presente en los Grammy



El álbum ‘Alma, Corazón y Salsa’, de Tony Succar y Mimy Succar; ‘Muévanse’, de Marc Anthony, ‘Bailar’, de Sheila E.; ‘Radio Güira’, de Juan Luis Guerra; ‘y ‘Vacilón’, de Kiki Valera, competirán a mejor álbum tropical latino. Mientras que Shakira, con ‘Las mujeres ya no lloran’, luchará por alzarse con el codiciado galardón de los Grammy en la categoría de mejor álbum pop latino, categoría que disputará junto a la brasileña Anitta, Luis Fonsi, Kali Uchis y Kany García. La 67ª gala se realizará el 2 de febreroen Los Ángeles.