Telemundo EN VIVO: sigue AQUÍ los Premios Billboard Latin Music Awards 2022, alfombra roja y más

Los Premios Billboard Latino 2022 celebrarán su edición 29, en la que homenajearán a lo mejor de la música latina en el último año. El evento, considerado uno de los más importantes de la industria latinoamericana, se desarrollará en el Wastco Center de Florida, Estados Unidos.

Sigue aquí EN VIVO todos los detalles sobre la gala que se realizará hoy, jueves 29 de setiembre, en la que están nominados artistas como Bad Bunny, Karol G y J Balvin. Además, se conoce que reunirá a los personajes más influyentes de la música latina.

Horario de los Premios Billboard Latino 2022

Los Latin Billboard 2022 tendrán una amplia celebración que se dividirá en tres fases. Conoce aquí la programación del evento para que no te pierdas ningún momento importante.

6.00 p. m. — Alfombra roja de los Premios Billboard

6.00 p. m. — El PreShow

7.00 p. m. — Gala de los Premios Billboard de la Música Latina

¿Cómo ver la alfombra roja de los Latin Billboard 2022?

La Alfombra de Premios Billboard 2022 será conducida por Alix Aspe, Carlos Adyan, Giselle Blondet, Jessica Carrillo y Rodner Figueroa. Este importante momento se transmitirá EN VIVO por Telemundo.

¿Cómo ver el El PreShow?

El Preshow de los Premios Billboard Latinos 2022 será conducido por Ana Jurka, Andrea Meza y Freddy Lomeli. Se trasmitirá EN VIVO por Twitter, Telemundo Entretenimiento en YouTube y Telemundo.com.

¿Dónde se realizarán los Premios Billboard de la Música Latina 2022?

La ceremonia de los Premios Billboard 2022 se realizará en el Watsco Center de Florida, en Miami. Ahí, decenas de estrellas se darán cita para exponer lo mejor de la música latina.

¿Qué canal transmitirá los Billboard Latin Music Awards 2022?

La transmisión de los Billboard Latin Music Awards 2022 estará a cargo del canal internacional Telemundo . El espectáculo, que busca acaparar la atención del continente latinoamericano, también será transmitido en tiempo real y de manera simultánea a través del canal Telemundo Entretenimiento en YouTube, telemundo.com.

¿Cómo ver Telemundo EN VIVO?

México: Star TV (223), Izzi (205) y Megacable (214 SD y 1214 HD).

Perú: Claro TV (112) y Movistar (20 SD y 756 HD)

Colombia: Claro TV (448 SD y 1446 HD)

Ecuador: Claro TV (260 SD y 760 HD)

Chile: Claro TV (145 SD y 645 HD)

Argentina: Telecentro (308 Digital y 1081 HD)

Bolivia: TiGo (624 SD y 776 HD)

Paraguay: TiGo (54 SD)

Venezuela: Inter (Canal 28).

¿Cómo ver Telemundo EN VIVO en Totalplay?

La señal de Telemundo en Totalplay puede ser vista en el canal 227. Dentro de su guía de programación se encuentra la ceremonia de los Billboard Latin Music Awards 2022.

¿En qué canal sale Telemundo en Megacable?

Para poder ver Telemundo desde Megacable existen dos opciones:

Megacable en HD: el canal para Telemundo en calidad HD se encuentra disponible en el 1214

Megacable estándar: otro de los canales asignados es el 214.

¿Cómo ver Telemundo por el canal Izzi?

La señal de Telemundo en la plataforma de Izzi se transmite por el canal 205.

¿Cómo ver Telemundo en Sky?

A la fecha, existen dos modalidades para acceder a la señal de Telemundo por Sky:

Canal HD: 1226

Canal SD: 214

¿Cómo ver Telemundo en Perú?

La ceremonia de los Premios Billboard Latinos 2022 se seguirá por la señal de Telemundo. A esta la puedes encontrar en el canal 20 de Movistar TV (cable), 112 en Movistar TV (satélite), 231 en DirecTV, 112 en Claro TV, 18 en Star Globalcom, 20 (SD) y 33.2 (HD) en Cable Visión.

¿Dónde ver los Premios Billboard Latinos 2022 EN VIVO ONLINE GRATIS?

Además, podrás seguir la velada de los Latin Billboard 2022 a través de Telemundo en sus redes sociales:

Facebook: @LatinBillboards

Twitter: @LatinBillboards

Instagram: @LatinBillboards

YouTube: TLMDentretenimiento

TikTok: @Telemund

Billboard Latin Music Awards 2022: lista completa de nominados

Artista del año / Artist of the year

Bad Bunny

Farruko

Jhayco

Karol G

Rauw Alejandro.

Artista del año, debut / Artist of the year, new

Ivan Cornejo

Los gemelos de Sinaloa

Los Lara

Luis R. Conriquez

Yahritza y su esencia.

Gira del año / Tour of the year

Bad Bunny

Los Bukis

Maluma

Marc Anthony

Ricky Martin & Enrique Iglesias.

Artista crossover del año / Crossover artist of the year

Chris Brown

DJ Khaled

Ed Sheeran

Rvssian

Shawn Mendes

Skrillex.

“Hot latin song” - canción del año / Hot latin song of the year

Bad Bunny & Chencho Corleone, “Me porto bonito”

Bad Bunny, “Tití me preguntó”

Bad Bunny, “Yonaguni”

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Farruko, “Pepas”.

“Hot latin song” - colaboración vocal del año / Hot latin song of the year, vocal event

Aventura & Bad Bunny, “Volví”

Bad Bunny & Bomba Estéreo, “Ojitos lindos”

Bad Bunny & Chencho Corleone, “Me porto bonito”

Bad Bunny & Rauw Alejandro, “Party”

Becky G & Karol G, “Mamiii”.

“Hot latin songs” - artista del año, masculino / Hot latin songs artist of the year, male

Bad Bunny

Chencho Corleone

Farruko

Jhayco

Rauw Alejandro.

“Hot latin songs” - artista del año, femenina / Hot latin songs artist of the year, female

Anitta

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Rosalía.

“Hot latin songs” - artista del año, dúo o grupo / Hot latin songs artist of the year, duo or group

Aventura

Calibre 50

Eslabon Armado

Fuerza Regida

Grupo Firme.

Canción del año, Latin airplay / Latin airplay song of the year

Aventura & Bad Bunny, “Volví”

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Farruko, “Pepas”

Farruko, Víctor Cárdenas & DJ Adonis, “El incomprendido”

Rauw Alejandro, “Todo de ti”.

Canción del año, ventas / Sales song of the year

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Farruko, “Pepas”

J Balvin & Skrillex, “In da getto”

Karol G, “Provenza”

Sebastián Yatra, “Dos oruguitas”.

Canción del año, streaming / Streaming song of the year

Bad Bunny & Chencho Corleone, “Me porto bonito”

Bad Bunny, “Tití me preguntó”

Bad Bunny, “Yonaguni”

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Farruko, “Pepas”.

“Top latin album” del año / Top latin album of the year

Bad Bunny, Un verano sin ti

Farruko, La 167

J Balvin, Jose

Karol G, KG0516

Rauw Alejandro, Vice Versa.

“Top latin albums” artista del año, masculino / Top latin albums artist of the year, male

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Rauw Alejandro.

“Top latin albums” artista del año, femenina / Top latin albums artist of the year, female

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Natti Natasha

Rosalía.

“Top latin albums” artista del año dúo o grupo / Top latin albums artist of the year, duo or group

Aventura

Calibre 50

Eslabon Armado

Los Bukis

Maná.

Artista latin pop del año, solista / Latin pop artist of the year, solo

Becky G

Camilo

Enrique Iglesias

Kali Uchis

Sebastián Yatra.

Artista latin pop del año, dúo o grupo / Latin pop artist of the year, duo or group

Bomba Estéreo

CNCO

Jesse & Joy

Maná

Reik

Canción latin pop del año / Latin pop song of the year

Becky G & Karol G, “Mamiii”

Karol G, “Provenza”

Rauw Alejandro, “Todo de ti”

Sebastián Yatra, “Tacones rojos”

Shakira & Rauw Alejandro, “Te felicito”

Álbum latin pop del año / Latin pop album of the year

Becky G, Esquemas

Enrique Iglesias, Final (Vol. 1)

Jay Wheeler, De mí para ti

Rosalía, Motomami

Sebastián Yatra, Dharma.

Artista regional mexicano del año, solista / Regional mexican artist of the year, solo