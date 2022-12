¿Rodrigo González grabó para “El valor de la verdad”? Conductor de TV confiesa los detalles

Rodrigo González y Gigi Mitre entrevistaron a Beto Ortiz en su programa “Amor y fuego” sobre la coyuntura política que atraviesa el país tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, en un momento, el periodista cometió una infidencia en plena transmisión en vivo: habló sobre un invitado secreto de su desaparecido espacio “El valor de la verdad”.

¿Qué pasó con “El valor de la verdad”?

Recordemos que Beto Ortiz conducía ese programa que se transmitía por Latina y fue cancelado en 2016. Los personajes de la farándula peruana se sentaban en un sillón rojo para responder preguntas sobre sus secretos más íntimos y así ganar un monto de dinero hasta llegar al premio mayor, el cual era 50.000 soles.

¿Rodrigo González estuvo en “El valor de la verdad”?

El popular ‘Peluchín’ quedó impactado al escuchar la revelación que hizo al aire el periodista. Según él, se grabaron varios programas con conocidas figuras del espectáculo y uno de ellos fue el conductor de “Amor y fuego”.

“El programa hizo temporadas que se acaban abruptamente. Quedaron programas prácticamente hechos, o sea, ya se había hecho la pre entrevista, ya se había hecho el polígrafo y uno de esos, si mal no recuerdo, fue el tuyo, solo falta grabarlo porque ya está hecho ”, expresó Beto Ortiz.

“¿Todavía tienes la grabación del audio? Tú me dijiste que la habías robado”, le respondió Rodrigo González entre risas.

Luego, admitió que estuvo en el sillón rojo y reveló que una de sus confesiones fue acerca de su orientación sexual. “Lo más vendedor que dije en ese momento es que me pedían que saliera del armario, o sea la pregunta ‘¿eres gay?’ Ya no me acuerdo qué más te conté”, señaló.