Renzo Costa vivió una historia de amor con Sully Sáenz en el 2010. Su relación no fue muy larga y, a los dos años de haberse casado, tomaron caminos distintos en sus vidas. ¿Por qué se separaron? Te lo contamos en esta nota.

PUEDES VER Sully Sáenz reaparece con nuevo look y seguidores la confunden con Tefi Valenzuela

¿Cómo se conocieron Renzo Costa y Sully Sáenz?

En una entrevista con Andrea Llosa, Renzo Costa contó que conoció a Sully Sáenz en un instituto de inglés. Ella tenía 17 años, en ese entonces, y el empresario destacó las virtudes de su compañera.

Sully Sáenz y Renzo Costa fueron esposos. Foto: archivo

“Yo ya la había visto y dije ‘qué linda es esta chica’, me retrasé en unos cursos y entonces fue el momento. (...) Después de conocerla ella empezó a incursionar en el mundo de la tele ”, comentó el administrador.

PUEDES VER Erick Osores envía cariñoso besito volado a Sully Sáenz y se puso nervioso al ser ‘ponchado’

Matrimonio y ruptura

Tras varias salidas, iniciaron una relación y contrajeron matrimonio. Su historia de amor duró poco tiempo y al cabo de dos años ambos decidieron separarse.

El hombre de los cueros contó que su crisis inició luego de casarse. Él prefería salir a divertirse, pero la modelo le gustaba quedarse más tiempo en casa.

Sully Sáenz y Renzo Costa fueron esposos. Foto: captura de TV

¿Por qué terminaron su relación?

El empresario señaló que intentaron salvar su relación, pero las cosas no resultaron como se esperaban. No obstante, él aseguró tenerle gran cariño.

“Un poco menos que dos años duró, creo que me gusta estar soltero. Yo digo diferencia de caracteres , a mí me gusta salir y a ella no, los sábados se tenía que quedar en casa y mi cuerpo no quería. Ahí me di cuenta de que en el matrimonio se cambia el chip”, resaltó.

Madre de Renzo Costa le guarda cariño a Sully Sáenz

Marina Aurora Bustamante, mamá del empresario Renzo Costa, compartió en Instagram un mensaje dirigido a Sully Sáenz.

“Siempre en mi corazón, Sully querida, por los lindos recuerdos, por tu talento, el cariño y tu sencillez. Eres una de las hijas preciosas que la vida me regaló”, expresó.