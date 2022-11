Flavia Laos a críticas por exponer método anticonceptivo: “Da pena que sexualicen estos procedimientos”

Flavia Laos comenzó a recibir una ola de críticas tras mostrar en sus redes sociales la extracción de sus óvulos para ser congelados y el implante de un DIU hormonal, como parte de la planificación familiar.

La influencer recalcó que decidió grabar parte del procedimiento para que sus seguidoras estén informadas y conozcan estas opciones; sin embargo, algunos consideraron que fue ‘‘exhibicionismo’'.

La modelo y pareja de Austin Palao se indignó con el comentario y se pronunció con un extenso mensaje. “La mayoría de mujeres en nuestro país no está informada de los métodos. Mi misión, como mujer influyente, es comunicar que este método es algo natural”, dijo al inicio.

Flavia Laos lamenta que se sexualicen los métodos anticonceptivos

“Me da mucha pena que se sexualicen estos procedimientos. Si lo hice, es canje... es para informar con toda naturalidad que esto es normal. No era necesario que lo muestre, no me lo pidieron, lo hice porque soy transparente y soy real”, prosiguió Flavia Laos.

En esa misma línea, la actriz recalcó que no se arrepiente de haber filmado aquel procedimiento y pidió que se empiece a hablar más sobre la salud sexual femenina.

“Lo hice para que sepan todas las mujeres que me siguen es que existe esta opción y es normal. No me avergüenzo de nada. Somos mujeres, esto es natural y hay que normalizarlo, no volverlo un tabú, prosiguió.

Mensaje de Flavia Laos. Foto: Instagram/Flavia Laos

¿Flavia Laos mantiene planes de compromiso con Austin Palao?

Flavia Laos y Austin Palao son una de las parejas más populares en la farándula peruana. A pesar de recién haber cumplido cuatro meses juntos, los influencers ya han viajado e incluso trabajado juntos. Sobre planes en un futuro, la modelo asegura que sí le gustaría vestirse de blanco.

Flavia Laos mantiene una relación con Austin Palao. Foto: composición LR/ Instagram

“Me gustaría antes de los 28 años, igual no significa que me case inmediatamente. Solo es un compromiso que haría con mi pareja de planes a futuro”, reveló en sus historias de Instagram.