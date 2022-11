Carlos Vílchez vuelve a negar que dejará ATV y Magaly lo desmiente: “Los ejecutivos me lo dijeron”

Mucho se ha hablado de la salida de Carlos Vílchez de “JB en ATV”. Magaly Medina ha sido uno de los personajes que más ha criticado al comediante, calificándolo de mentiroso en múltiples ocasiones. Ahora, ‘Carlota’ ha vuelto a negar que dejará el canal 9, por lo que la ‘Urraca’ se pronunció al respecto.

“Hablo porque los ejecutivos así me lo dijeron, me lo han corroborado, no es que estoy agarrando un chisme que alguien me lo contó”, afirmó la periodista. Magaly también hizo énfasis en el hecho que María Pía Copello había confirmado que Carlos Vílchez será su compañero en América TV.