Christopher Gianotti espera volver con Úrsula Boza: “Tengo fe que me va a aceptar un pollito a la brasa”

Christopher Gianotti y Úrsula Boza fueron invitados al programa “Magaly TV, la firme” para conversar sobre cómo llevan su relación de amistad a pesar de estar separados y de los fallidos intentos de regresar como pareja.

En medio de la entrevista, Gianotti deslizó la posibilidad de querer retomar el romance con la madre de sus dos hijas. Ante ello, Boza aseguró que tendría que hacer muchos méritos para que eso suceda.

“ Yo tengo fe que me va a aceptar un pollito a la brasa ”, dijo el actor en referencia a su estrategia que usaría para reconquistar a su exesposa, causando las risas de los presentes en el estudio de la ‘Urraca’.

¿Por qué Christopher Gianotti y Úrsula Boza terminaron su relación?

Úrsula Boza y Christopher Gianotti comenzaron su romance en 2006 y luego de cinco años decidieron casarse. La pareja parecía ser una de las más sólidas del medio, puesto que no estaban envueltos en controversias ni escándalos. Sin embargo, en el 2015, el conductor sorprendió al anunciar su separación.

“Nosotros tenemos dos hijas. Ella está ahora embarazada y próxima a dar a luz, y llegamos a la conclusión, por el bien de nosotros y de nuestras hijas, de tomar cada uno su camino ”, manifestó en ese entonces el expanelista de “Hola a todos”.

Úrsula Boza aceptó que fue infiel y Christopher Gianotti la perdonó

Durante un episodio en el podcast “Por algo pasan las cosas”, Úrsula Boza reconoció que le fue infiel a Christopher Gianott cuando recién empezaban a acercarse sentimentalmente. A pesar de ello, el exconductor de televisión la perdonó.