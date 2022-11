Este miércoles 9 de noviembre, Magaly Medina utilizó los primeros minutos de su programa para responderle a Jessica Newton luego de que ella pidiera que ampayaran a su esposo, el notario Alfredo Zambrano. Como se recuerda, la organizadora del Miss Perú brindó estas declaraciones después de que la presentadora revelara que Deyvis Orosco pasó 11 horas en un sauna.

“Parece que Jessica Newton, mi examiga, piensa que la mejor defensa es el ataque” , dijo en un comienzo.

La respuesta de Magaly Medina

Magaly Medina le dejó muy en claro a Jessica Newton que no tiene necesidad alguna de seguir los pasos de su esposo, ya que siempre hay quienes están pendientes de él y que estas personas son, sobre todo, sus enemigos.

“Jessica no sé si está enterada, pero creo que sí sabe que yo tengo tantos enemigos, que están pendientes de cada paso que da mi marido, más cuidado no puede estar el hombre, más vigilado …”, aseveró.

En este sentido, la conductora de “Magaly TV, la firme” añadió: “El día que comience a seguir a un marido mío es que debo estar bien tarada o bien mal de la cabeza, el día que algo haga mi esposo lo voy a saber en el primer minuto y porque el gran público que ahora tiene un celular en la mano y cuando lo ven en una bodega o en medio de la pista lo andan grabando… no tiene vida privada. No te preocupes, hay decenas de personas siguiéndolo ”.

¿Qué dijo Jessica Newton sobre Alfredo Zambrano?

En conversación con las cámaras de “Amor y fuego”, Jessica Newton manifestó lo siguiente “Lo que hagan o no hagan, a mí no me interesa. Se divertirían más si siguen a Alfredo (Zambrano)”.

Para aquel entonces, la ex Miss Perú señaló, además, que no pensaba meterse entre su hija, Cassandra Sánchez de Lamadrid, y Deyvis Orosco, ya que las relaciones son de dos.