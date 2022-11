Flavia Laos defiende su labor de influencer: “La gente cree que no hago nada”

Flavia Laos logró ganar popularidad en la farándula nacional gracias a su participación en los realitys, pero ha sido su papel de influencer lo que la llevó a la cima durante estos últimos años. La modelo se ha metido de lleno en sus plataformas digitales, subiendo constantemente todo tipo de contenido para complacer a sus casi 5 millones de seguidores en Instagram y los 4 millones que tiene en TikTok.

Sus viajes y diferentes actividades diarias son parte de los videos que comparte en las redes y por las que factura una importante cantidad de dinero. Sin embargo, la rubia también recibe fuertes críticas de una parte de la opinión pública, debido a la vida que lleva sin, supuestamente, tener un trabajo formal.

Flavia Laos saca cara por su labor de influencer

En ese sentido, Flavia Laos defendió recientemente su rol de influencer al asegurar que se prepara, se actualiza y dedica mucho tiempo para darle calidad a su contenido. Incluso reveló haber tomado cursos de edición y marketing para complementar sus conocimientos.

Flavia Laos conoció Indonesia durante este 2022. Foto: Instagram

“La gente cree que no hago nada y tengo la mejor vida, obvio es una vida increíble, pero paso varias horas grabando. Es difícil mantenerte, lo que tienes que hacer es destacar, tomar cursos de edición, marketing. Yo he tomado pequeños cursos de marketing que me ayudan a impulsar lo que hago porque siempre tienes que renovarte”, reveló para Infobae.

Flavia Laos ya no se someterá a cirugías estéticas

Otro hecho por el que Flavia Laos suele ser criticada son las diversas cirugías estéticas que se realizó, pese a su juventud. La pareja de Said Palao defendió sus pasos por el quirófano al asegurar que cualquier persona quisiera hacerse un arreglo. Sin embargo, aseguró que no volverá a someterse a este tipo de intervenciones por estar contenta con el resultado.

Flavia Laos se ha destacado por su carrera en televisión y últimamente, por su rol de influencer en redes sociales. Foto: difusión

“La gente en Perú juzga muchísimo, ‘Ay que no eres natural, que eres plástica’. Siendo sinceros, ¿quién no cambiaría algo de uno?, todos tenemos algo que queremos cambiar, y si tienes ganas de hacerlo y te hace feliz, hazlo. Estoy feliz, ya quedé increíble, estoy contenta, aquí me quedo”, añadió para el mismo medio.