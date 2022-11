Johanna San Miguel defiende errores técnicos en “Esto es guerra”: “Estas cosas pasan en vivo”

¡Sin miedo a nada! Johanna San Miguel lleva años en la conducción de “Esto es guerra” y esa experiencia le ha permitido sortear los impasses que suceden en vivo en el reality. Este 3 de noviembre, la actriz y su compañero Renzo Schuller estaban presentando un juego cuando se dieron cuenta de que no funcionaba la electricidad. Al ver que nadie venía a reparar, expresó su incomodidad: “Vamos a pedir al técnico del canal que, por favor, venga a arreglar el monitor del piso. No tengan vergüenza, no tengan roche. A veces, estas cosas pasan en vivo (...)”.

Los chicos reality no sabían cómo disimular el imprevisto y Alejandra Baigorria los salvó promocionando su marca de ropa que ayudó a que sea menos evidente que el incidente no se solucionaba. VIDEO: América Televisión