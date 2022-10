Juliana Oxenford revela que fue víctima de agresión: “He tenido varias relaciones tóxicas”

Juliana Oxenford protagonizó una divertida entrevista con el actor Christopher Gianotti. La famosa periodista se presentó como invitada en su programa de YouTube y respondió diversas preguntas sobre su trayectoria y su vida personal.

En ese contexto, la conductora de “Al estilo Juliana” develó que anteriormente ha sufrido maltratos de sus exparejas, sorprendiendo a los usuarios de la plataforma.

Juliana Oxenford habla de sus relaciones amorosas

La figura de ATV reveló que ha tenido malas experiencias amorosas en el pasado. Durante su conversación con el mencionado actor, Juliana Oxenford contó que ha sido víctima de maltrato físico y psicológico.

La periodista reflexionó sobre dicha situación y sugirió que al ganar experiencia pudo darse cuenta de que no era correcto aceptar ciertas aptitudes.

“Pregúntame si he tenido alguna relación sana. Sí, he tenido varias (relaciones tóxicas) de un nivel de dependencia horrible. También ahora soy consciente del maltrato, no solo físico sino psicológico” , expuso en dicho video.

¿Quién es el esposo de Juliana Oxenford?

Juliana Oxenford está casada con el productor Milovan Radovic. Contrajeron matrimonio en el año 2018 y tienen dos hijos.

Radovic es director, editor, productor y fundador de una compañía llamada The Kubricks.

Juliana Oxenford y Milovan Radovic se casaro el 1 de diciembre del 2018. Foto: composición La República, Instagram fans

La periodista ha hablado en diversas ocasiones sobre su matrimonio e incluso dejó claro que su relación dista mucho de ser perfecta.

“Tenemos personalidades muy diferentes, es maravilloso y complicado a la vez, hay mucha admiración entre nosotros. Es difícil. Él a veces me dice para tomar terapia, a veces entramos en cura de silencio por 10 días, o digo ‘me separo’”, dijo a Infobae.