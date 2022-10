Melissa Klug será el refuerzo de su hija Samahara Lobatón en “El gran show”

Melissa Klug será el jale de la próxima gala de “El gran show”. La empresaria volverá a la pista de baile de Gisela Valcárcel para reforzar a su hija Samahara Lobatón, así lo confirmó ella misma en unas declaraciones para la prensa.

¿Qué dijo Melissa Klug?

Recordemos que en 2016, la expareja de Jefferson Farfán se presentó por primera vez en el programa de América TV. Sin embargo, ahora ella llega como el apoyo de su hija y, al parecer, también se sumarán sus hijas menores.

“Estoy aquí para apoyar a Sami, para que se pueda quedar. Ella es bien chamba y me ha pedido que la refuerce y no le puedo decir que no. Llegamos con Melissa (Lobatón), solo falta Gianella (Marquina), y daremos lo mejor en la pista. Somos el team Klug y vamos a sorprender este sábado ”, confesó.

Por otro lado, reconoció que siente un poco de temor porque hace mucho tiempo no se presenta en una gala de “El gran show”.

“Ya no me acuerdo los pasos de baile, mis movimientos son duros, pero, felizmente, es algo suave así que daremos un buen show. Llegamos con una sorpresa, ya lo van a ver el sábado, será un show muy lindo armado por los coreógrafos y bailarines”, sentenció.

¿Por qué Samahara Lobatón está en sentencia?

Samahara Lobatón cayó en sentencia contra el modelo argentino Facundo González luego de que se ausente en el concurso de baile y sea reemplazada con la popular ‘Robotina’.