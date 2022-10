A mediados del 2014, una entrevista protagonizada por Beto Ortiz y Magaly Medina se convirtió en uno de los episodios más polémicos de la farándula peruana. Tras años de haberse jurado enemistad, los controversiales personajes públicos se vieron cara a cara en el programa “La hora de la verdad”, que era transmitido por Frecuencia Latina.

Las fuertes revelaciones realizadas por el conductor de “Beto a saber” y la popular ‘Urraca’ se volvieron tendencia en Twitter en aquellos años. ¿Qué se dijeron Beto y Magaly?

La entrevista de Beto Ortiz y Magaly Medina

En el programa “La hora de la verdad”, Beto Ortiz y Magaly Medina le recordaron a los televidentes el porqué inició su enemistad. Entre las acusaciones que se hicieron ambas figuras en el pasado, Ortiz le reprochó a la ‘Urraca’ el haberlo acusado de ser un pedófilo en televisión nacional.

" (...) Tú dedicaste tres semanas de programas íntegros a leer ese famoso expediente Ortiz llamándome pedófilo, pederasta, violador, abusador de niños, y ¿sabes quiénes veían ese programa? Mi mamá y mi papá. Mis lágrimas te las perdono, pero las de mi vieja no ”, expresó Beto Ortiz.

Así mismo, el autor de “Maldita ternura” confesó que se vio forzado a revelar su homosexualidad debido a las presiones que sufrió por parte de la conductora de “Magaly TV, la firme”.

“No tenías derecho (...) no me quedó otra alternativa que decirle a mi mamá enferma y a mi papá algo que los hizo sufrir porque ellos son de otra época y no lo entendían”, comentó Ortiz.

Por su parte, Magaly Medina le recordó al periodista que uno de los episodios que revivió el odio hacia su persona fue cuando su hijo corrió peligro debido a un informe que presentó en su programa.

“Renacieron mis odios contra ti cuando haces informes sobre mi fortuna, cuando yo estaba en la cárcel porque gracias a ese informe mi hijo estuvo a punto de ser secuestrado. Eso me reventó”, expresó la ‘Urraca’.

Así mismo, la conductora de “Magaly TV, la firme” le recriminó a Ortiz que haya mancillado el nombre de su hijo cuando lo tildó de drogadicto. “Tú no crees que mi mamá y mi papá no lloraron cuando decías que mi hijo era un drogadicto”, expresó Medina.