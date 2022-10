Ángelo Fukuy: ¿cómo pasó de ser mozo en una cevichería a ser un famoso cantante de cumbia?

Ángelo Fukuy es uno de los artistas más conocidos de cumbia peruana. Su melodiosa voz le ha permitido ganarse el cariño del público a lo largo de los últimos años y dejar varias canciones en la memoria de las personas.

Sin embargo, pocos saben que el artista, antes de ser músico, trabajaba como mozo en una cevichería hasta que le llegó la oportunidad de ser cantante por una insólita coincidencia.

¿Cómo fueron los inicios de Angelo Fukuy?

A los 19 años, el cantante Ángelo Fukuy decidió dejar su pueblo natal Chiquitoy (región La Libertad) para irse a vivir a Trujillo. En esa ciudad ingresó a la universidad y consiguió un trabajo para costear sus gastos.

“Trabajaba como mozo en una cevichería. Ayudaba como mozo y también iba a la cocina a filetear pescados, exprimir limones”, dijo el artista en una entrevista para RPP.

Angelo Fukuy. Foto: difusión

Walter y Javier Yaipén descubieron a Angelo

Ángelo Fukuy se encontraba trabajando en la cevichería de manera habitual hasta que un día la dueña del negocio le dijo que coordine con la orquesta que tocaba los fines de semana en el lugar para que él también forme parte del show.

Fue en uno de esos días que los fundadores del grupo Hermanos Yaipén, Walter y Javier Yaipén, acudieron al local gastronómico y vieron el talento de Ángelo, que cantó algunos temas de Los Iracundo y Los Ángeles Negros.

“Sé lo que pidieron, sé lo que tomaron. Yo ni por acá que eran los hermanos Yaipén, Walter y Javier. (Yo) no cantaba cumbia. Don Walter me dijo: ‘¿Sabes quiénes somos nosotros?’. Y yo: ‘La verdad que no, señor’. ‘Nosotros somos los fundadores de Grupo 5′. Me dieron su tarjeta y me dijeron: ‘Te escuché cantando ¿sabes cantar cumbia?’. ‘Sí', le dije. Me sabía dos cumbias”, narró Ángelo.

Walter y Javier Yaipén revelan por qué dejaron Grupo 5 para formar su propia agrupación. Foto: Sony Music

Ángelo Fukuy en Hermanos Yaipén

Tras esa conversación, Ángelo Fukuy fue citado a la oficina de Walter Yaipén en Chiclayo. Aunque en un primer momento el intérprete pensó que pasaría un casting, el empresario ya lo esperaba con un contrato. Según el cantante, este fue el inicio de su carrera en la agrupación Hermanos Yaipén.

“Llegué a su oficina, yo dije: ‘casting’. (Pero) era de frente a un concierto. Desde ahí no paré hasta acá”, indicó.

Angelo Fukuy. Foto: Twitter

Ángelo se lanza como solista

Su ingreso a Hermanos Yaipén le permitió a Ángelo Fukuy ganarse un nombre dentro de la cumbia peruana y el cariño del público peruano. Posteriormente, el artista pasó por las filas del Grupo 5 y Gran Orquesta Internacional, de la cual se separó a finales del 2020.

En la actualidad, Ángelo promociona su carrera como solista y justamente el pasado mes de junio estrenó su nuevo tema titulado “Levanta tu copa”.