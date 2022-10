Armonía 10 presenta a Max Aguirre, animador de Los Claveles de la Cumbia, como su nuevo ‘jale’

A través de su cuenta oficial de Facebook, Armonía 10 anunció que Max Aguirre, exanimador de Los Claveles de la Cumbia, acompañará, desde ahora, a la agrupación nacional en cada uno de sus shows en vivo. Con un cálido saludo, le dieron la bienvenida al nuevo integrante.

“¡Bienvenido, MAX AGUIRRE! La familia de Armonía 10 te recibe con mucho cariño para que animes nuestras presentaciones con tu estilo único y espectacular”, es el mensaje que escribieron.

Armonía 10: Max Aguirre se une a la agrupación. Foto: Armonía 10/Facebook

Max Aguirre feliz de unirse a Armonía 10

Mediante redes sociales, Max Aguirre confirmó la noticia con sus cientos de seguidores y dedicó algunas palabras de agradecimiento para la orquesta:

“Hoy empiezo un sueño y quiero agradecer a mi Dios por siempre bendecirme, gracias a mi familia a los que me apoyan y a los que no también, pues me hacen más fuerte y dedicado”, escribió en un principio.

Seguidamente, expresó su emoción y dio las gracias por la oportunidad. “ Gracias a la familia Lozada por depositar su confianza en mí , de hoy en adelante somos la orquesta que recorre todo el Perú y el mundo, La Primerísima Armonía 10″, finalizó.

Armonía 10: Max Aguirre emocionado de animar presentaciones de la orquesta. Foto: Max Aguirre/Instagram

Usuarios muestran su apoyo a Max Aguirre

Por otro lado, tras revelarse que Max Aguirre es el nuevo animador de Armonía 10, diversos usuarios de Facebook no dudaron en mostrar su total respaldo y lo felicitaron en los comentarios del post.

“Gran Profesional, muy responsable y respetuoso”, “Armonía 10 ha ganado a un gran valor de la música norteña”, “Felicidades Armonía 10, mi gran amigo MAX Aguirre. ¡Ahora sí! El cambio que se quería”, son algunos de los mensajes que se leen.