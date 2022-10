Magaly Medina decepcionada del ‘Gato’ Cuba: “La opinión que tenía de él se me cayó”

Ya no confía en él. Magaly Medina se pronunció sobre el nuevo escándalo que protagoniza Rodrigo Cuba luego de que salieran imágenes suyas en situaciones comprometedoras con una joven desconocida en una discoteca de Piura.

El ampay se volvió aún más engorroso debido a que, hace algunas semanas, el futbolista y su pareja, Ale Venturo, confirmaron que están esperando a un bebé. Sumado a ello, se confirmó que otros jugadores del Sport Boys habrían participado de la fiesta.

¿Qué dijo Magaly Medina?

La ‘Urraca’ habló sobre el exesposo de Melissa Paredes después de que Gisela Valcárcel la acusara de aliarse con el futbolista del Sport Boys para atacar a la ex chica reality tras el ampay con Anthony Aranda.

“ Yo no me confabulo con nadie, yo no me he confabulado con el ‘Gato’ Cuba como ella (Gisela Valcárcel) dio entender ese día con Melissa Paredes, no necesito hacerlo, tengo mi opinión ”, arremetió Magaly.

Pese a que en un inicio apoyó a Rodrigo Cuba cuando este se separaba de su esposa, la presentadora de ATV reconoció que ya no tiene el mismo concepto del jugador y que está decepcionada de la actitud que ha demostrado en su relación con Ale Venturo.

“ La opinión que tenía de un hombre enamorado como el ‘Gato’ Cuba, de un hombre adolorido porque le habían puesto los cachos públicamente, de un hombre que quería rehacer su matrimonio, y que si no lo hizo seguramente fue por presión familiar, esa misma opinión que tenía de él, ahora se me ha caído ”, precisó Medina.

¿Cómo fue el ampay de Rodrigo con otra joven?

El último lunes 3 de octubre, el programa “Amor y fuego” reveló un ampay en el que se vio a Rodrigo Cuba junto a varios compañeros de su club Sport Boys festejando al interior del fundo Stewart, en la región Piura. Esto se produjo después de que su equipo perdiera 3-0 ante el Atlético Grau por la Liga 1.

Ahí, el ‘Gato’ Cuba, quien hace poco anunció que se iba a convertir en padre por segunda vez junto a Ale Venturo, se lució bailando con una misteriosa joven hasta altas horas de la madrugada del último fin de semana. En las imágenes, incluso se puede ver que el futbolista tenía bastante confianza con la mujer, pues fue captado abrazándola y acercándose a su cuello.