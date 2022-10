‘Peluchín’ sobre críticas de Magaly: “Soy referente de espectáculos en Perú y eso no va a cambiar”

¡Atrás quedó la amistad! Rodrigo González y Magaly Medina siguen enfrentados y se lanzan fuertes comentarios. En los últimos días, su enemistad volvió a salir a flote luego de que el popular ‘Peluchín’ comparara el rating de “Amor y fuego” con el de “Magaly TV, la firme” . A raíz de ello, la ‘Urraca’ salió a declarar para un medio local, pero González no se guardó nada y le contestó. ¿Qué dijo Rodrigo?

Rodrigo González le responde a Magaly Medina

Tras lo mencionado por Magaly, se esperaba que Rodrigo se pronuncie el último viernes 30 de septiembre en su programa, pero ni él ni su compañera Gigi Mitre aparecieron en vivo y hasta ahora se desconoce el motivo.

Sin embargo, el presentador no se guardó nada y escribió un contundente mensaje a través de su cuenta de Twitter, respondiendo a lo mencionado por Medina, quien aseguró que solo habla de ella para generar portadas.

“Ser triplicada por su competencia la tiene loca. Vaya delirios de superioridad de la insegura y mezquina. Muy a su pesar, soy un referente de espectáculos en mi país. Y eso no va a cambiar por más pataletas que haga. Las portadas son parte de lo cotidiano para mí”, sostuvo.

Rodrigo González lanza fuerte mensaje a Magaly Medina: Foto: captura de Twitter/Rodrigo González

Magaly Medina arremete contra ‘Peluchín’

Magaly Medina se molestó con Rodrigo González por revelar cuántos puntos de rating logra en horario estelar. “No voy a contestarle a cada persona que se agarre de mis faldas para tener un poco de protagonismo. No puedo hacerlo de verdad. Ahora mismo estoy pendiente de mis redes y de verdad estoy superocupada. A mis enemigos los escojo yo, ellos no me escogen a mí, para nada. A mí déjame con Gisela, que por lo menos con ella estamos en el mismo level”, precisó.

Además, aseveró que las cifras fueron manipuladas a su conveniencia. “Yo todos los días trabajo por mi rating y se ven los resultados. Siempre quiero más y en eso estamos trabajando mi equipo y yo. Y como ya dije, no le voy a dar tanta cabida a tantos angurrientos que quieren un poco de titulares en los diarios”, sentenció.