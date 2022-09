Lucho Paz reaparece tras sufrir descompensación: “Tenía dolores abdominales y no podía cantar”

Lucho Paz preocupó a sus seguidores al sufrir una descompensación en pleno concierto, en Cajamarca. El cantante de cumbia peruano fue trasladado inmediatamente a un establecimiento de salud para recibir tratamiento médico. A raíz del accidente, el artista paralizó su gira por la región.

“Informamos que Lucho Paz sufrió una descompensación la madrugada de hoy, mientras realizaba una presentación en la discoteca Barra Vip en Cajamarca, por lo que fue internado de emergencia en una clínica local”, decía el comunicado emitido vía redes sociales.

“Hacemos extensivas las disculpas del caso a los promotores de ambos eventos y agradecemos la comprensión del público que esperaba los shows del artista. Los eventos serán reprogramados”, agrega el texto.

Lucho Paz fue internado tras sufrir una descompensación. Foto: Youtube/Carlos Orozco

Lucho Paz cuenta cómo se descompensó

El cantante relató desde la clínica donde se encuentra internado cómo está de salud y de qué manera le vino el fuerte dolor que lo hizo desvanecer. Según explicó, tenía fiebre antes de viajar a Cajamarca.

“Vine a cumplir con la presentación, pero a mitad del show me descompensé, tenía dolores abdominales y me empezó a faltar el aire. Ya no puede cantar”, comentó el intérprete.

Agregó que lo están trasladando a Lima para que, cerca a su hogar, pueda continuar con su proceso de rehabilitación.

“Me asusté porque es la primera vez que me pasa algo así”, añadió el recordado ‘Elegante de la Cumbia’.

Su familia le pide retirarse de los escenarios

Tras el incidente, el cantante Lucho Paz señaló que su familia se preocupó mucho. Sin embargo, lo apoyaron en todo momento. Según mencionó, ellos le pidieron dejar los escenarios.

“Estando mal no debería trabajar, pero qué se le hace, hay quedar bien con los contratantes y el público, pero esta vez sí se me fue de las manos”, dijo el artista.