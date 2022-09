Magaly responde a Giuliana Rengifo tras ampay: “Está desesperada, tiene que vender su disco”

El último lunes 19 de septiembre, Magaly Medina paralizó a toda la teleaudiencia al sacar un ampay de Giuliana Rengifo besando a Paul Pineda, un notario separado. Sin embargo, en “Amor y fuego”, la cantante de cumbia negó mantener una relación sentimental con el profesional.

Según Rengifo, todo se trata de un plan “maléfico” coordinado por la popular ‘Urraca’, pues tiene una obsesión con ella, ya que la intérprete dijo que mantuvo un romance Alfredo Zambrano, esposo de Medina, cuando ambos estaban separados.

“Él (Paul Pineda) es separado y es mi amigo, no tengo relación seria con nadie y tengo pruebas. Magaly ‘patinará’. Si saca algo, volverá a la cárcel”, indicó Giuliana Rengifo.

Magaly Medina revela cómo sucedió la investigación a Giuliana Rengifo

La conductora de ATV Magaly Medina reveló que la esposa de Paul Pineda pidió que investigaran a su pareja, ya que tenía sospechas de una relación clandestina con Giuliana Rengifo.

“Nosotros ampayamos a Giuliana Rengifo con Paul Pineda por pedido de la aún esposa del notario, la fiscal Katherine Tapia”, reveló.

Además, aseguró que no tenía ninguna obsesión con la ex Agua Bella. “A mí esa persona (Giuliana Rengifo) me tiene sin cuidado. Más bien, creo que es ella la que tiene una obsesión conmigo o con alguien muy cercano a mí, como es mi esposo (Alfredo Zambrano)”, agregó.

Giuliana Rengifo “está desesperada por fama”, según Magaly Medina

Magaly Medina también dijo que Giuliana Rengifo se refiere a ella y a su esposo Alfredo Zambrano para llamar la atención de la prensa. “Está desesperada por fama y tiene que vender su disco. Ya pues, se agarra de quien está encima y en el top”, indicó.