Giuliana Rengifo aclara si salidas con notario Paul Pineda fueron por interés: “Sería millonaria”

Se defiende de críticas. La cantante Giuliana Rengifo se encuentra en el centro de la polémica tras el ampay difundido por Magaly Medina, en el que se le ve en una situación romántica con el notario Paul Pineda, quien hasta la fecha posee la condición de casado en Reniec.

Tras ser cuestionada sobre sus motivos para salir con el empresario, la artista salió al frente y descartó que haya tenido algún interés económico en conocer a Pineda.

Giuliana sin incomodidades por ampay

La cantante Giuliana Rengifo se presentó en el programa “En boca de todos” y descartó tener un romance con Paul Pineda, pese a que el último sábado 17 de setiembre fue captada por las cámaras de Magaly Medina besándose con el notario.

“No me incomoda (el ampay) porque yo sé perfectamente lo que he querido, somos dos personas adultas y no me voy a victimizar, no voy a decir ‘¡Ay! ¿Por qué no me oficializó?’ no, ¿por qué?, si no somos pareja ”, indicó.

Giuliana Rengifo Foto: Instagram

Giuliana niega ser interesada

Giuliana Rengifo fue consultada por Ricardo Rondón acerca de los detalles de su cercanía con Paul Pineda y si es que su amistad se debería a un interés económico por parte de la artista.

“La gente especula que el señor Paul Pineda es un hombre maduro, exitoso, con propiedades, ¿no será que es amor al chancho y no a los chicharrones?”, le cuestionó el presentador.