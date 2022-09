Christian Domínguez ‘huye’ del escenario al ver a Karla Tarazona en el mismo evento

La vida continúa. Karla Tarazona se encuentra enfocada en su trabajo de animación de eventos. El domingo 18 de septiembre, se presentó en la inauguración del Complejo Santa María, en Carabayllo, donde también estuvo la orquesta de Christian Domínguez.

A pesar de estar a metros de distancia, ambos no se cruzaron en ningún momento. La conductora de “D’ mañana” saludó a la Gran Orquesta Internacional aproximadamente a la 1.12 a. m.; no obstante, el intérprete solo apareció en el escenario cuando Karla Tarazona se fue.

Tarazona precisó que, a pesar de todo, cumplió con su contrato. “Las cosas claras, a mí me contrataron para la inauguración. Mi trabajo acababa cuando presentaba a la Gran Orquesta Internacional. Subí al escenario, presenté a la orquesta, no tenía que presentar a nadie, cumplí con mi chamba y lo demás ni idea” , reveló al Trome.

“Me tomé fotos con las personas, no tenía que hacer nada más. Por mi parte, todo en paz y tranquila, continúo con mis cosas, lo demás no es mi rollo”, agregó.

¿Karla Tarazona retomó la conducción de eventos tras finalizar su relación con Rafael?

La conductora de televisión Karla Tarazona desmintió haber retomado la animación de eventos tras su ruptura con Rafael Fernández. Indicó que siempre estuvo en el rubro.

“Justo decía ‘hay que continuar, aquí nadie renace, se continúa’. Sigo en la radio, en la TV y eventos. No hay pretextos para detenerse, el vago es el único que se lamenta, la vida sigue, solo hay que levantarse y continuar”, comentó al referido medio.

Christian Domínguez y Karla Tarazona. Foto: composición/América TV/Panamericana TV

Karla Tarazona llamó a Christian Domínguez

Tras las declaraciones de Rafael Fernández que incomodaron a Karla Tarazona, la conductora llamó al cumbiambero para coordinar sobre el hijo que tienen en común.