Giuliana Rengifo afirma que Alfredo Zambrano la llamó: “Me dijo ‘me encantaría volver a verte’”

Giuliana Rengifo volvió a hacer una confesión sobre Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. Ahora, la cantante de cumbia afirma que el notario la llamó cuando ya estaba casado con la conductora de TV. Según la exintegrante de Agua Bella, él la contactó y le propuso volver a salir juntos.

¿Por qué Giuliana Rengifo y Alfredo Zambrano son vinculados?

Lo que se sabía es que Giuliana Rengifo y Alfredo Zambrano tuvieron un breve romance durante el tiempo que él se separó de Magaly Medina. Luego, se reconciliaron y el notario cortó la comunicación con la cumbiambera. Sin embargo, esto no habría sido del todo cierto, pues la cantante asegura que él la volvió a buscar.

¿Qué dijo Giuliana Rengifo sobre Alfredo Zambrano?

“Yo lo terminé al señor porque si por él fuera seguiría (en la relación), es más, estando con la señora (Magaly Medina) me llamó en una oportunidad, pero no hay forma. Los hombres son así... y no es que me banderee”, expresó la intérprete en una entrevista para Trome.

Giuliana Rengifo habló de Alfredo Zambrano. Foto: captura/Willax/Instagram/LR

Pero sus polémicas declaraciones no quedaron ahí. La cantante de cumbia también habló para el diario El Popular y reveló lo que le dijo al rechazar su propuesta para volver a verse.

“Fue cuando pasó todo el tema de que la prensa sacó que yo me había metido en la relación y yo salí a negar que lo conocía... Entonces había pasado regular tiempo y ellos ya estaban, hasta dónde yo sé, y él me llama obviamente de otro teléfono para agradecerme lo que yo había hecho y yo le dije: ‘Yo no lo he hecho por ti, lo he hecho por mí, por mi madre, por mis hijas y por mi familia, y que esto te sirva como lección para siempre ser sincero y no jugar con fuego’”, sostuvo.

“ Me dijo: ‘Gracias, me encantaría volver a verte’. Le dije: ‘¿Volver a verme? Estás loco, vete a la…'. Así, simple y llanamente, chau porque yo no estoy con hombres casados ni nada por el estilo”, agregó.